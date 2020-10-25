بالفيديو.. أجواء ضبابية تشهدها طرق الدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):شهدت مدينة الدمام أجواء ضبابية تسببت في تدني مدى الرؤية على بعض الطرق.
ووثق عدد من مرتادي الطرق مقاطع فيديو للحالة المناخية التي شهدتها الدمام اليوم، الأحد.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت في وقت سابق بتكون ضباب على الدمام، مشيرة إلى أن تأثيره استمر حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم.
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