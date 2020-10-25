شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح حقيقة وجود رابط جديد للتسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، حقيقة ما يتم تداوله بشأن وجود رابط جديد للتسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.
ونفى حساب المواطن، وجود رابط جديد للتسجيل، مؤكدًا أن التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلاً.
وقال أن التسجيل كان متاحاً منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.
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