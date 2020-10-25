" التجارة " توضح موقف العسكريين من فتح السجلات التجارية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة التجارة اليوم الأحد موقف العسكريين من فتح سجلات تجارية لهم . أوضحت وزارة التجارة اليوم الأحد موقف العسكريين من فتح سجلات تجارية لهم . وأكدت الوزارة أنه لا يُسمح لمنسوبي القطاع العسكري بفتح سجلات تجارية وممارسة الأنشطة التجارية والإستثمارية . وكانت الوزارة قد اتاحت استخراج السجل تجاري إلكترونيًّا للمواطنين العاملين بالأنشطة التجارية والإستثمارية من خلال الرابط التالي من هنـــــــا .

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