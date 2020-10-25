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شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد " تنبه بهطول أمطار من السبت المقبل ولعدة أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الاحد بهطول أمطار على المملكة ابتداء ً من يوم السبت القادم .
وأكدت "الأرصاد " أن التوقعات تشير إلى حالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام . وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً .
وكان باحث الطقس والمناخ " عبد العزيز الحصيني قد توقع أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض مناطق المملكة .
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