"المياه الوطنية " تعلن عن برنامج إعداد لتطوير الخريجين بمكافأة شهرية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت شركة المياه الوطنية بدء التقديم على برنامج إعداد لتطوير الخريجين من الرجال والنساء ، والذي يهدف لتأهيل وتدريب الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتعزيز فرص الحصول عليها . أعلنت شركة المياه الوطنية بدء التقديم على برنامج إعداد لتطوير الخريجين من الرجال والنساء ، والذي يهدف لتأهيل وتدريب الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتعزيز فرص الحصول عليها . وأكدت أن البرنامج يقدم مزايا " مكافأة شهرية تصل إلى 5000 ريال ، وتأمين طبي . وحول موعد التقديم ، أكدت إدارة الشركة أنه متاح حتى 31 / اكتوبر ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــا .

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