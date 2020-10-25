شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة حاصلة على مؤهلات عليا لم تجد وظيفة فذهبت للزراعة بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روت مواطنة تقطن في شرى بمنطقة الباحة، قصة تغلبها على الظروف وعدم انتظارها للوظيفة بمؤهلاتها العليا الحاصلة عليها لتعمل في مجال الزراعة الذي تهواه.

وقالت المواطنة عزة الخثعمي، أنها حاصلة على بكالوريوس كيمياء دبلوم حاسب، شهادة خدمة عملاء، لم تجد وظيفة بمؤهلاتها العلمية فلم تنتظر في مكانها واستغلت هوايتها في الزراعة.

وأوضحت المواطنة، أنها زرعت 1000 شتلة في الحوش الخاص بها، كما وصل عدد البيوت المحمية لديها 11 بيت محمي، فضلًا عن معرض، لافتة إلى أنها تنتوي عمل مزرعة سياحية؛ حيث طلبت من أمير الباحة الأمير حسام بن سعود أن يساعدهم في مشروعاتهم التي تهدف إلى تنشيط السياحة في المنطقة.