الموارد البشرية بمكة تنفّذ 5112 جولة تفتيشية على المنشآت التجارية

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة . نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة . وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2158 جولة و628 مخالفة ، والطائف 1371 جولة و380 مخالفة ، والعاصمة المقدسة 1042 جولة و124 مخالفة ، والقنفذة 441 جولة و35 مخالفة . وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال . يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 "

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