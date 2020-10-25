وزير الخارجية السعودي: تصريحات الأمير بندر لا تعبر عن موقف المملكة

وصف الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تصريحات الأمير بندر بن سلطان الأخيرة التي هاجم فيها القيادة الفلسطينية بأنها تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر عن الموقف الرسمي للسعودية.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال استضافته من قبل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن القادة الفلسطينيون صادقون في رغبتهم في تحقيق الأفضل لشعبهم.

وأشار إلى أن المملكة كانت على الدوام في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وفق وكالة "وفا"

وأضاف أن المملكة قد قدمت عبر السنين مبادرات سلام من أجل المحافظة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.