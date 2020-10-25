«الأرصاد» تنبّه إلى هطول أمطار رعدية على 3 مناطق بالمملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل محافظات (البدع- تبوك- حقل- ضباء)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة 11 مساءً.

كما أصدرت الهيئة تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة مكة المرمة، تضمن أمطار رعدية على محافظتي (الطائف – ميسان)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً .

وإلى ذلك نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، أيضًا إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ على منطقة الجوف.

وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل محافظات (القريات - طبرجل) مشيرة إلى أنها تستمر إلى الساعة الحادية عشر مساء.

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وفي المنطقة الشرقية نبهت الهيئة العامة للأرصاد من حالة ضبابية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية. موضحة أنَّ الحالة تشمل محافظات (الأحساء- الجبيل- الخبر- الدمام- بقيق- رأس تنورة) وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما توقّعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب المملكة، كما يتوقّع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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