خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تمنيا له ولشعبه التقدم والازدهار..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيس الكساندر فان دير بيلن، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس الكساندر فان دير بيلن، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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