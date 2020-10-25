اليوم.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار في 3 مناطق بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، اليوم وليلة الاثنين.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، -اليوم الأحد وليلة الاثنين هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك خاصة أقصى شمال تلك المناطق، وعلى أجزاء من مصر وشرق البحر المتوسط بأمطار من متوسطة لغزيرة، مشيرًا إلى توقعات بهبوب رياح متوسطة على أجزاء من تبوك وشمال شرق جدة وشمال جازان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما توقّعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من جنوب المملكة، كما يتوقّع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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