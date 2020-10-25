السعودية اليوم / "مركز تعزيز الصحة النفسية" يطلق جائزة سابك الوطنية في موسمها الثاني



الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية اليوم، عن إطلاق جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في موسمها الثاني، والتي تستمر حتى الـ 25 / 12 / 2020م.

وأوضح المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب أن جائزة سابك تهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني، إضافة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية، مشيراً إلى إمكانية الأفراد والجهات الحكومية والخاصة غير الربحية المشاركة فيها.

وأَضاف أن مجالات الجائزة هذا العام تنوّعت لتغطي جميع جوانب تعزيز الصحة النفسية، وستكون في البرامج التوعوية والتثقيفية في الصحة النفسية، والمبادرات المجتمعية لتعزيز الصحة النفسية والاستجابة السريعة للتعامل مع آثار جائحة

ولفت الحبيب إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من قبل الشركة

// انتهى //

13:43ت م

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الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية اليوم، عن إطلاق جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في موسمها الثاني، والتي تستمر حتى الـ 25 / 12 / 2020م.وأوضح المدير العام للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الدكتور عبدالحميد الحبيب أن جائزة سابك تهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني، إضافة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية، مشيراً إلى إمكانية الأفراد والجهات الحكومية والخاصة غير الربحية المشاركة فيها.وأَضاف أن مجالات الجائزة هذا العام تنوّعت لتغطي جميع جوانب تعزيز الصحة النفسية، وستكون في البرامج التوعوية والتثقيفية في الصحة النفسية، والمبادرات المجتمعية لتعزيز الصحة النفسية والاستجابة السريعة للتعامل مع آثار جائحة كورونا ، وكذلك مبادرات ومشاريع تحسين الأداء في خدمات الصحة النفسية، إضافة إلى مجال الإنتاج العلمي في مجال الصحة النفسية والآثار المرتبطة بجائحة كورونا.ولفت الحبيب إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" في نسختي المسابقة الأولى والثانية، داعيًا الراغبين بالمشاركة إلى زيارة الموقع الرسمي للمركز للاطلاع على جميع الشروط وآلية المشاركة.// انتهى //13:43ت م0079

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