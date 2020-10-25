

أبو ظبي 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1359 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 125.123 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 477 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 118.931 حالة .

// انتهى //

13:33ت م

0077



أبو ظبي 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1359 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة ، و 2037 حالة شفاء .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 125.123 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 477 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 118.931 حالة .// انتهى //13:33ت م0077

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.