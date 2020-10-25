السعودية اليوم / زلزال بقوة 9ر5 درجات يضرب غرب إندونيسيا



جاكرتا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجات جنوب غربي منطقة "بانجانداران" بإقليم جاوة الغربية الإندونيسي، صباح اليوم ،ولم يتسبب في حدوث أمواج مد عاتية .

وأفادت وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم ، أن الزلزال وقع على بعد حوالي 90 كيلومترا من منطقة "بانجانداران" وعلى عمق عشرة كيلومترات.

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13:14ت م

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