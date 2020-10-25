السعودية اليوم / التدريب التقني بعسير ينهي تدريب 70 مستفيداً من منسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية



أبها 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تدريب حوالي 70 مستفيداً - عن بعد -، من منسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية بمنطقة عسير، وذلك ضمن مبادرات الإدارة المجتمعية .

وأبان مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي أن الساعات التدريبية قدمت مجاناً ضمن محورين هما" إدارة الجودة الشاملة " و " الأمن السيبراني"، مشيراً إلى أنها استهدفت شريحتين تقدمان الكثير من الخدمات للوطن والمواطن خلال الأزمة العالمية "

// انتهى //

12:59ت م

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أبها 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تدريب حوالي 70 مستفيداً - عن بعد -، من منسوبي الدوريات الأمنية والشؤون الصحية بمنطقة عسير، وذلك ضمن مبادرات الإدارة المجتمعية .وأبان مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي أن الساعات التدريبية قدمت مجاناً ضمن محورين هما" إدارة الجودة الشاملة " و " الأمن السيبراني"، مشيراً إلى أنها استهدفت شريحتين تقدمان الكثير من الخدمات للوطن والمواطن خلال الأزمة العالمية " كورونا "، هما الشؤون الصحية والدوريات الأمنية، مبينا أنه سيمنح المشاركين فيها شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .// انتهى //12:59ت م0065

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