السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تواصل تنظيم سلسلة كلمات توعوية بجوامع ومساجد الرويضة



الرويضة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، تنظيم سلسلة من الكلمات الدعوية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الرويضة، خلال شهر ربيع الأول الجاري، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد المحافظة.

وتشمل الموضوعات الحديث عن أهمية التوحيد، وحقوق الجار، وأسباب الأمن، وحسن الخلق، والاستعداد للرحيل، والقرآن وفضله، ونعمة الصحة، وإخلاص العمل لله، والحسنات يذهبن السيئات.

وسيلقي الدعاة الكلمات بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء، وذلك في المساجد والجوامع التالية: جامع الصحابة، وجامع سنـام، ومسجد سوق الخضار، ومسجد الحارة الغربية، وجامع العماني، والمسجد الذي بجوار كتابة العدل، وجامع ابن سويد بطحي، والجامع الجنوبي، ومسجد عبدالرحمن بن عوف، وجامع الرويضة الكبير.

ويأتي تنظيم هذه الكلمات في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم.

// انتهى //

12:47ت م

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