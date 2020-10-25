

مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في قسم الرخص والمتابعة ٦٠١ رخصة في العام ١٤٤١هـ، شملت الأعمال والمشاريع، والصيانة الدورية، والتغطيات الإعلامية، ودخول وخروج المعدات من وإلى المسجد الحرام.

وأنجزت الرئاسة خلال شهر المحرم مطلع العام الجاري ٤٠ رخصة، فيما بلغت عدد الجولات الميدانية ٢٠ جولة، و ٤ تقارير.

وبلغت الرخص المصدرة في شهر صفر ٣٢ رخصةً للأعمال والمشاريع، و ٤ للصيانة الدورية، ورخصة للتغطيات الإعلامية، و ٤ لدخول وخروج المواد والمعدات.

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12:46ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تصدر 682 رخصة لمزاولة الأعمال داخل المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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