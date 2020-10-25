السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تواصل تنظيم برامج الأمن الفكري بمنطقة القصيم



المذنب 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة القصيم، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المذنب، تنظيم سلسلة من الكلمات الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري، يلقيها عدد من دعاة الفرع في مساجد وجوامع المحافظة، بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء.

وتقام غداً ثلاث كلمات يلقيها صالح بن محمد السويح، الأولى بعنوان: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) بجامع ابن باز بعد صلاة العصر، والثانية تحت عنوان (لزوم جماعة المسلمين وإمامهم) بجامع الحناكي بعد صلاة المغرب، والثالثة بعنوان (التمسك بالسنة والتحذير من الافتراق) بجامع بلال بن رباح بعد صلاة العشاء.

ويختتم البرنامج يوم الأربعاء الثامن عشر من الشهر الحالي بكلمتين يلقيها بكر بن نقاء التويجري، الأولى بعنوان (طاعة ولي الأمر في الكتاب والسنة) بجامع الديرة بعد صلاة المغرب، والثانية بعنوان (حقوق الراعي والرعية) بجامع المساعد بعد صلاة العشاء.

وتأتي هذه الكلمات ضمن البرامج الخاصة بترسيخ الأمن الفكري التي تواصل الشؤون الإسلامية تنفيذها بمناطق المملكة؛ للتصدي لخطر الجماعات المتطرفة، وبيان المنهج الوسطي المعتدل، وتوعية المجتمع بأهمية لزوم الجماعة، والحذر من الفرقة والاختلاف.

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12:44ت م

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