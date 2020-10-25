

الطائف 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية يوم غدٍ، محاضرةً بعنوان "السعادة الحقيقة"، بجامع الهزاني عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

12:42ت م

0055





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دعوي الحوية بالطائف ينظم محاضرة بعنوان "السعادة الحقيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.