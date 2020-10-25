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شاهد.. سرعة وتهور وتفحيط وقطع للإشارة والمرور يتفاعل
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم القبض على عدد من قائدي المركبات المخالفين والممارسين للتفحيط والسرعة الجنونية في بعض المناطق.
وأوضح المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم القبض على قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وفي جدة تم القبض على قائد مركبة قطع الإشارة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه تم القبض على قائد المركبة المخالف بجدة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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