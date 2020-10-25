الأرصاد تتوقع حالة مطرية تبدأ السبت وتستمر عدة أيام

2020-10-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار شمال وغرب البلاد ابتداء من السبت المقبل.

Advertisements

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”: “بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً بمشيئة الله”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، لتشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية تتحول إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

شارك الخبر







