، "ميناء الملك فهد الصناعي" يحقق زيادة في إجمالي المنتجات بنسبة 5% خلال سبتمبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بواقع 60 منتجًا عبر مناولة أكثر 5.5 مليون طن منتجات بترولية مكررة وبتروكيماوية

حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، ارتفاعًا بنسبة 5% خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2020م، في إجمالي المنتجات بواقع 60 منتجًا عبر مناولة أكثر 5.5 ملايين طن من مختلف المنتجات البترولية المكررة والبتروكيماوية.

وشملت المنتجات التي انطلقت من ميناء الملك فهد الصناعي مواد خام الحديد، والديزل، السماد الصناعي (اليوريا)، وفحم بترولي، وأمونيا، وكبريت، كما قام الميناء بالتصدير لعدد من الموانئ في الصين، سنغافورة، مصر، الإمارات، الهند، هولندا؛ وذلك من خلال 162 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.

وأكد الميناء أنه يمتلك جميع المعدات والتجهيزات المتطورة لمناولة المواد السائلة والصلبة السائبة بجميع أنواعها، إضافة إلى مناولة المواد البترولية المكررة والبتروكيماويات، إلى جانب المواد الإنشائية الصناعية الثقيلة الخاصة بالمصانع الحديثة بالمنطقة الصناعية، ومختلف المواد الأخرى.ميناء الملك فهد الصناعي