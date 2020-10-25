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حدّدت هيئة حقوق الإنسان مصطلحات "الطفل المشرّد والمحتاج إلى الرعاية والمعرّض للانحراف"، لافتة إلى أن الطفل المشرّد هو المعرّض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
ولفتت الهيئة في تغريدة توعوية نشرتها اليوم على حسابها بتويتر، إلى أن الطفل المعرَّض للانحراف هو الطفل الموجود في بيئة تعرّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
وأضافت، أن الطفل المحتاج للرعاية هو كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو السجن أو الإصابة بمرض عقلي أو جسمي دائم؛ كالشلل أو أيّ مرضٍ مستعصٍ، أو من في حكمهم وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.هيئة حقوق الإنسان
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 12:22 PM
حسب الظروف البيئية والنشأة ومدى وجود الوالدين من عدمه في حياته
حدّدت هيئة حقوق الإنسان مصطلحات "الطفل المشرّد والمحتاج إلى الرعاية والمعرّض للانحراف"، لافتة إلى أن الطفل المشرّد هو المعرّض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
ولفتت الهيئة في تغريدة توعوية نشرتها اليوم على حسابها بتويتر، إلى أن الطفل المعرَّض للانحراف هو الطفل الموجود في بيئة تعرّض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
وأضافت، أن الطفل المحتاج للرعاية هو كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو السجن أو الإصابة بمرض عقلي أو جسمي دائم؛ كالشلل أو أيّ مرضٍ مستعصٍ، أو من في حكمهم وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.
، مَن هو الطفل المشرّد والمعرّض للانحراف والمحتاج إلى الرعاية؟.. هيئة حقوق الإنسان توضّح ،
المصدر : الخليج 365
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