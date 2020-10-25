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كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.
وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 12:11 PM
قالت: تشمل مناطق عدة.. سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا"الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام
كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعاتها بتأثر المملكة بحالة ممطرة تبدأ السبت القادم.
وقالت الهيئة: بمشيئة الله تعالى تشير التوقعات الأولية إلى تأثر أجواء #المملكة بحالة مطرية على مناطق شمال وغرب المملكة، ابتداء من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام.
وأوضحت أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقًا بمشيئة الله.
، "الأرصاد" تبشر بحالة مطرية تبدأ السبت القادم وتستمر عدة أيام ،
المصدر : الخليج 365
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