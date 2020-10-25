السعودية | 983 مليون عملية سحب عبر “مدى” نفذها 18882 جهازا آلياً في المملكة

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حققت الشبكة السعودية للمدفوعات “مدى” في عام 2019 نمواً إيجابياً في جميع عملياتها، حيث ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي العامة في المملكة بنسبة 1.1% ليبلغ 18882 جهازاً، بزيادة نسبتها 1.9% في العام السابق، وارتفع عدد بطاقات الصرف الآلي المصدرة بنسبة 10.4% لتبلغ في نهاية عام 2019 حوالي 31.5 مليون بطاقة صراف آلي مقارنة بارتفاع نسبته 0.6% في العام السابق.

جاء ذلك في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي الـ 56، متناولاً أهم التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2019، حيث ارتفع عدد عمليات السحب المنفذة عبر “مدى” في عام 2019 بنسبة 3.6% ليبلغ 983 مليون عملية، بزيادة نسبتها 9% في العام السابق، كما نمت قيمة السحوبات التي نفذت من خلال “مدى” بنسبة 3.5% لتبلغ 468.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.8% في العام السابق، أما بالنسبة لعدد العمليات التي جرت عبر شبكة المصارف، فقد انخفضت بنسبة 3% لتبلغ 1.1 مليار عملية بزيادة نسبتها 3.1% في العام السابق، وانخفضت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر شبكة المصارف بنسبة 8% إلى 271.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 2.6% في العام السابق، ونتيجة لذلك انخفض إجمالي السحب النقدي بنسبة 1% ليبلغ 740.6 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن عدد أجهزة نِقَاط البيع في عام 2019 ارتفع بنسبة 24.7% ليبلغ 438.618 جهازاً، بارتفاع نسبته 15.9% في العام السابق، وارتفع عدد عمليات البيع المنفذة عبر أجهزة نِقَاط البيع بنسبة 56.5% ليبلغ 1614 مليون عملية، بزيادة نسبتها حوالي 45.7% في العام السابق، وارتفعت قيمة المبيعات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع بنسبة 22.8% لتبلغ 285.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 15.9% في العام السابق، حيث تشير معدلات النمو في عدد بطاقات الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع إلى زيادة انتشارها في قطاع التجزئة بالإضافة إلى ارتفاع الثقة باستخدام التقنية المصرفية الحديثة.

وبين التقرير أن عدد الشيكات التجارية والشخصية التي تمت مقاصتها بواسطة غرف المقاصة بالمملكة في عام 2019م تراجعت بنسبة 14.6%، بانخفاض مقداره 491.9 ألف شيك، وانخفضت قيمتها بنسبة 8.6% إلى 260.5 مليار ريال، بينما ارتفع متوسط قيمة الشيك في عام 2019 بنسبة 7%، من 84.652 ريالا في عام 2018 إلى 90.576 ريالا في عام 2019، حيث يعود انخفاض الشيكات التجارية والشخصية إلى التوسع في استخدام التقنية المصرفية ومنها أجهزة نقاط البيع.

وتناول تقرير مؤسسة النقد السنوي السادس والخمسون إجمالي عدد العمليات المنفذة من خلال النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع” حيث ارتفع في عام 2019 بنسبة 17.1% ليبلغ حوالي 159 مليون عملية، مقارنة بزيادة نسبتها 31.2% في العام السابق، مستعرضاً توزيع عمليات نظام سريع وَفْقًا لعمليات مدفوعات العملاء المفردة والمجمعة، فقد ارتفع عدد العمليات المفردة بنسبة 23.6% ليبلغ 13.2 مليون عملية، وارتفعت قيمة هذه العمليات بنسبة 24% لتبلغ 4953.1 مليار ريال، وارتفع عدد العمليات المجمعة بنسبة 17.2% ليبلغ 143.2 مليون عملية، وارتفعت قيمتها بنسبة 10.8% لتبلغ 2924 مليار ريال.

وفيما يخص نظام سداد للمدفوعات، كشف التقرير أن إجمالي عدد المفوترين المرتبطين بنظام سداد حتى نهاية عام 2019 بلغ (211 مفوتراً) من مختلف القطاعات مثل الكهرباء، والمياه، والاتصالات، وشركات الطيران، والتأمين، وبطاقات الائتمان وغيرها، وبلغ عدد المفوترين المفعلين 186 مفوتراً، كما بلغ عدد المصارف المرتبطة مع النظام 17 مصرفاً، مع وجود مصرفين جديدين في المرحلة الأخيرة للربط مع النظام، فيما بلغ إجمالي عدد العمليات المنفذة في عام 2019 نحو 263.5 مليون عملية بقيمة إجمالية بلغت نحو 421.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 235.6 مليون عملية وبقيمة بلغت نحو 356.5 مليار ريال في العام السابق.