شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة , سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة ، لودوفيك بوي ، بحضور القنصل العام بجدة مصطفى مهراج . وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

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