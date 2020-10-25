شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يطلع على الخطط التطويرية للقطاع الطبي بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

• الربيعة يتفقد عدد من المرافق ويلتقي مجلس "التجمع الصحي" التقى وزير الصحة د.توفيق الربيعة، بمجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء، ومدير الشون الصحية، للاطلاع على الخطط التطويرية والخدمية لقطاع الصحة بالمحافظة. ووصل وزير الصحة ، صباح اليوم، الاحساء، لتفقد عدد من المرافق الصحية، وتم خلالها تكريم مدير الشؤون الصحية السابق "عبدالحميد العمير".

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