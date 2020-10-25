شكرا لقرائتكم ارتفاع أرباح أسمنت حائل إلى 84 مليون ريال خلال 9 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-25 ارتفاع أرباح أسمنت حائل إلى 84 مليون ريال خلال 9 أشهر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة أسمنت حائل، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 84 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020. Advertisements يأتي ذلك مقابل تسجيل أرباح لـ شركة أسمنت حائل بلغت 28 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 200 % . ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح لشركة أسمنت حائل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات. يذكر أن شركة أسمنت حائل، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية حصلت الشركة على ترخيص الاستثمار الصناعي الصادر من الهيئة العامة للاستثمار.

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