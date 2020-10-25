روسيا تسجل 16710 إصابات جديدة بـ كورونا

2020-10-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت روسيا 16710 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم من بينها 4455 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في البلاد إلى مليون و513877 حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وقالت السلطات الروسية إن 229 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات الرسمية إلى 26050 وفاة.

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يذكر أن منظمة الصحة العالمية، حذرت في وقت سابق، من أن موجة ثانية من الفيروس التاجي كورونا يمكن أن تصيب العالم هذا الخريف، مع حث الدول على تطوير اختبار ناجح وتتبع وعزل المصابين.

أكدت المنظمة، أن مشاركة المجتمع مع قواعد الإغلاق كانت حاسمة للمساعدة في منع انتشار العدوى، خاصة مع اقتراب الصيف عندما يكون الناس أكثر ميلًا للتجمع معًا.

وأضافت أن أجراس الإنذار يجب أن تدق لأوروبا، حيث إن covid-19 لا يزال في “مرحلة نشطة” في العديد من البلدان.

وشدد وزارة الصحة أن Covid-19 لا يزال في مرحلة نشطة في العديد من البلدان، من الأهمية بمكان أن نواصل استعادة الحياة الطبيعية وإعادة بنائها بعد الإغلاق، لكن من المهم حقًا أن تستثمر السلطات بالكامل في وجود نظام تتبع ومراقبة واختبار عدواني قوى لتجنب عمليات الإغلاق الإضافية المكلفة في الأسابيع والأشهر المقبلة في حالة انتعاش الفيروس.

وأضاف “أدت إعادة فتح المدرسة في عدد قليل من البلدان إلى حدوث مشاكل محلية في عدد الحالات، نحتاج إلى أن نبقى حذرين ورفع القيود بعناية فالخطر لا يزال مرتفعاً في جميع دولنا.



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