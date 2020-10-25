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شاهد.. حريق فرنسا يجلي مئات السكان في ميناء لوهافر
متابعات الخليج 365 - متابعة
تعمل فرق الإطفاء الفرنسية على إخماد حريق كبير اندلع في مبنى مهجور بميناء لو هافر شمال البلاد.
وأكدت شرطة أحد أكبر الموانئ الفرنسية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في “تويتر” أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع.
ويشارك في إطفاء حريق فرنسا 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطياً يشاركون في إخماد النيران، فيما أكد تلفزيون BFMTV أن عمليات الإجلاء طالت نحو 300 شخص، حسبما أعلنت السلطات المحلية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حريق فرنسا اندلع داخل مستودع سابق لشركة “ليبتون” للشاي، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لـ حريق فرنسا تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى.
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