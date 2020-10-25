تراجع أسعار النفط ونايمكس يسجل 39.85 دولار للبرميل

2020-10-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط بحوالي 2% عند تسوية تعاملات اليوم الأحد، لتسجل خسائر أسبوعية مع مخاوف الطلب.

Advertisements

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.9% إلى 39.85 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:40 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 41.73 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات “بيكر هيوز” عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.



شارك الخبر







