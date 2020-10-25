محمد بن مسعود - الدمام - لخدمة مَن يشعر بأعراض " كورونا " وموزعة على مرافق عدة قدمت عيادات "تطمن" في الطائف خِدْماتها لـ 47624 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن. وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما قد يرافقه من ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 11:54 AM لخدمة مَن يشعر بأعراض "كورونا" وموزعة على مرافق عدة Advertisements عيادات "تطمن" تكشف عن عدد المستفيدين من خدماتها بالطائف عيادات "تطمن" تكشف عن عدد المستفيدين من خدماتها بالطائف قدمت عيادات "تطمن" في الطائف خِدْماتها لـ 47624 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن. وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية. يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما قد يرافقه من ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة. الكلمات المفتاحية

، عيادات "تطمن" تكشف عن عدد المستفيدين من خدماتها بالطائف ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه