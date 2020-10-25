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قدمت عيادات "تطمن" في الطائف خِدْماتها لـ 47624 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما قد يرافقه من ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 11:54 AM
لخدمة مَن يشعر بأعراض "كورونا" وموزعة على مرافق عدة
قدمت عيادات "تطمن" في الطائف خِدْماتها لـ 47624 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وما قد يرافقه من ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
، عيادات "تطمن" تكشف عن عدد المستفيدين من خدماتها بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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