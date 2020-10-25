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حصل مستشفى النور التخصصي على اعتراف جمعية القلب السعودية كمركز تدريبي للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS).
وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور وائل الميمني، أن هذا الاعتراف يأتي ثمرة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بكافة منسوبيه لرفع كفاءة التدريب بالمستشفى والدعم المتواصل من قِبَل وزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة.
وأضاف الميمني أن المركز معتمد كذلك من قِبَل جمعية القلب الأمريكية كأحد المراكز التدريبية لبرامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، والمتقدم بفضل الله ثم بفضل الإمكانات والاشتراطات الخاصة بالجمعية.
ولفت إلى أن المركز حاليًّا يستأنف دوراته وفق الإجراءات والاحترازات المطبقة لمواجهة فيروس كرونا المستجد؛ مؤكدًا أن المركز عقد 77 دورة خلال العام الماضي بين أساسية ومتقدمة.
مستشفى النور التخصصي
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 11:54 AM
"الميمني": بفضل الإمكانات والكوادر البشرية المؤهلة والجهود الكبيرة للمركز"جمعية القلب" تعتمد مركز تدريب الإنعاش الرئوي الأساسي بمستشفى النور
حصل مستشفى النور التخصصي على اعتراف جمعية القلب السعودية كمركز تدريبي للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS).
وأوضح المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور وائل الميمني، أن هذا الاعتراف يأتي ثمرة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بكافة منسوبيه لرفع كفاءة التدريب بالمستشفى والدعم المتواصل من قِبَل وزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة.
وأضاف الميمني أن المركز معتمد كذلك من قِبَل جمعية القلب الأمريكية كأحد المراكز التدريبية لبرامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، والمتقدم بفضل الله ثم بفضل الإمكانات والاشتراطات الخاصة بالجمعية.
ولفت إلى أن المركز حاليًّا يستأنف دوراته وفق الإجراءات والاحترازات المطبقة لمواجهة فيروس كرونا المستجد؛ مؤكدًا أن المركز عقد 77 دورة خلال العام الماضي بين أساسية ومتقدمة.
، "جمعية القلب" تعتمد مركز تدريب الإنعاش الرئوي الأساسي بمستشفى النور ،
المصدر : الخليج 365
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