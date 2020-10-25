ردة فعل عاجلة لتدارك خطورة سيارات بيع أسطوانات الغاز بالشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدر رئيس المجلس البلدي بأمانة الشرقية عبدالهادي الشمري، قرارًا إلى اللجنة الفنية بالمجلس بالتحرك العاجل للاجتماع مع إدارة السلامة بالدفاع المدني في المنطقة وبلدية الخبر وشركة الغاز. أصدر رئيس المجلس البلدي بأمانة الشرقية عبدالهادي الشمري، قرارًا إلى اللجنة الفنية بالمجلس بالتحرك العاجل للاجتماع مع إدارة السلامة بالدفاع المدني في المنطقة وبلدية الخبر وشركة الغاز. ويأتي هذا القرار العاجل؛ لبحث مدى خطورة بيع أسطوانات الغاز بواسطة السيارة بين المنازل ومدى نظاميتها والرفع بالنتائج للمجلس لاتخاذ الإجراء اللازم.

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