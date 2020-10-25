شكرا لمتابعة خبر عن جدة تستقبل موسم الأمطار بـ 3000 عامل وأكثر من 2500 معدة آلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أنهت أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم الأمطار من خلال توفير العمال والآلات ونقاط الإرتكاز والخطط اللازمة .
وأبانت الأمانة أنه تم تخصيص 3000 عامل على الفترتين الصباحية والمسائية و2.7 ألف معدة وآلية موزعة على 19 بلدية فرعية و21 مركز إسناد ونقطة ارتكار والمواقع الحرجة التي لم تكتمل بها الشبكات .
وأكدت الأمانة أنه تم رفع جاهزيتها والتنسيق مع الجهات الحكوية المختلفة كشركة الكهرباء والمرور والشرطة والدفاع المدني ومركز الأزمات والكوارث بالإمارة وغيرها .
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