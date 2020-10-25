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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يحذر من انتشار الأنفلونزا ويكشف خريطة الطقس في أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم أرجاء الوطن العربي .
وتوقع " المسند " أن تتأثر الأراضي السعودية المتاخمة للأردن بتشكل سحب قد يهطل منها زخات مطرية متفرقة في مجال " القريات ، وطريف ، وطبرجل ، ومحمية طبيق ، كما تتكون السحب على شمال تبوك .
وحذر " المسند " من زيادة انتشار فيروس الإنفلونزا العادية بين الناس في هذا الأيام .
كما نبه أن دخول وقت صلاة الظهر أبكر هذا الأسبوع خلال العام، وسيستمر حتى قريباً من منتصف نوفمبر.
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