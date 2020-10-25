شكرا لمتابعة خبر عن المرور يحذر من تصرفات تشتت الذهن أثناء القيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور من عدة تصرفات تشتت الذهن أثناء القيادة.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أن بعض التصرفات تشتت الذهن كالانشغال مع بقية ركاب المركبة ومحاولة الوصول إلى غرض داخل المركبة، وتأمل المنظر الخارجي.

وأضافت الإدارة أن استخدام الهاتف المحمول، تعد من التصرفات المشتتة للذهن أثناء القيادة.