شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشاعر المريخي يهاجم المدافعين عن ماكرون بعد الإساءة للرسول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

هاجم الشاعر الشهير خالد المريخي، اليوم الأحد، المعارضين لحملة المقاطعة الفرنسية احتجاجا على الاساءة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؛ مستنكرًا إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسلمين والرسول.

وانتقد الشاعر خالد المريخي الآراء المدافعة عن تصريحات ماكرون من الكتاب العرب والمسلمين قائلا: "من يبرر تصريحات ماكرون .. لايستحق ان يكون مسلم"؛ فيما كان ماكرون أطلق تصريحات في حفل تأبين المعلم الذي قتل على يد شاب مسلم.

وصرح ماكرون، في تصريحات أغضبت الأمة الإسلامية: " الإسلاميون يميزون بين المؤمنين والكفار ويغوضون في الجهل ويربون كره الآخر وسندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة ونرفع راية العلمانية عاليًا، لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات حتى وإن تقهقر البعض ".