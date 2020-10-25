شكرا لمتابعة خبر عن إيداع معاشات شهر أكتوبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إيداع معاشات شهر أكتوبر اليوم الأحد ، ويمكن التأكد من إيداع المعاش من خلال الخطوات التالية : أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إيداع معاشات شهر أكتوبر اليوم الأحد ، ويمكن التأكد من إيداع المعاش من خلال الخطوات التالية : – التأكد من حسابك لدى البنك. Advertisements – الاتصال على مركز الاتصال. – الاستفسار من خلال البريد الإلكتروني. – خدمة المحادثة الفورية.

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