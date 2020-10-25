شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: عدة فئات عليهم أخذ تطعيم الإنفلونزا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، على أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية؛ لأن موسم الشتاء هذا العام مختلف عن أي موسم سابق.

وأوضح الدكتور باهبري خلال مداخلة مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض التنفسية هم أكثر الفئات التي يجب عليها التطعيم، مشددًا على أن التطعيم يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية بنسبة كبيرة.

وأشار "باهبري" إلى أن الإنفلونزا الموسمية تضعف المناعة وتعد سبباً لإصابة بعض الأشخاص بفيروس "كورونا"، مؤكدًا أن التطعيم ضد الإنفلونزا آمن وأن 1 % ممن يأخذونه يتعرضون للسخونة وألم في العظام فقط.