شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع هطول أمطار متفاوتة على هذه المناطق اليوم وغداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمفتاح عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، وهبوب رياح على عدة مناطق اليوم وغدا الاثنين.

‏وقال الحصيني عبر تويتر أنه متوقع اليوم وليلة الأثنين هطول امطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك خاصة أقصى شمال تلك المناطق، وعلى أجزاء من مصر وشرق البحر المتوسط بأمطار من متوسطة لغزيرة.

وأشار الحصيني إلى هبوب رياح متوسطة على أجزاء من تبوك وشمال شرق جدة وشمال جازان.