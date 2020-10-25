شكرا لمتابعة خبر عن منصة إهتمام الالكترونية بصحة بيشة تستقبل 22355 طلب إلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

استقبلت منصة إهتمام للخدمات الإلكترونية للمرضى والتي أطلقت مؤخراً بمستشفى الملك عبدالله ببيشة برعاية مدير الشؤون الصحية بييشة عدد 5737 وصفة إعادة دواء الالكتروني للمرضى ،بالاضافة لاستقبال عدد 14137 موعد طبي مع طبيب ،كما استقبلت المنصة عدد 713 طلب تقرير طبي للمرضى ،وعدد 352 أمر اركاب ونفقات للمرضى الذين يتابعون حالاتهم الطبيه بأحد المستشفيات التخصصيه خارج بيشه ولديهم قرار هيئة طبيه نشط ، كما استقبلت المنصة منذ تدشينها عدد207 زياره لطب المنزلي للمرضى المسجلين ببرنامج الطب المنزلي والذي يهتم بتحسين أداء منظومة الرعاية الصحية عبر تقديم الخدمات الطبية والصحية بالمنزل ، فيما استقبلت منصة اهتمام عدد 154 حالة استعلام عن مريض منوم بالمستشفى كما تم الرد والاستفسار لعدد 457 ملاحظة عن طريق المنصة وتحديث بيانات 213 مراجعاً بالاضافة لاستقبال عدد 236 استفسار ومراجع الالكترونيا لكلاً من الهيئة الطبية وقسم التنسيق الطبي والاحالات الطبية ،كما استقبل مكتب مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث بمستشفى الملك عبدالله ببيشه عدد 41 طلب الالكتروني للمراجعين خلال هذه الفتره ،كما نفذ المستشفى عدد 108 طلب الالكتروني للمشاهد الطبيه ونماذج المرافقه الطبيه للمرضى المنومين بالمستشفى .

الجدير بالذكر ان منصه اهتمام تحتوي على (خدمات المرضى، وعيادة الاستشارات الدوائية، والرعاية المنزلية، وإعادة صرف الدواء، و المحتوى التثقيفي).

وتهدف لخدمة المجتمع والمرضى إلكترونياً، وتسهل على المستفيد إتمام طلبه من أي مكان .