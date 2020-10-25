تصدرت أنباء اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي محتمل، والتظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والجدل الإسرائيلي حول صفقة طائرات الـ F35 للإمارات، عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد 25/10/2020.
يديعوت أحرنوت :
كورونا "إسرائيل": كابنيت الكورونا سيقرر بشأن العودة للتعليم، وقلق من إغلاق كامل في القرى العربية.
التظاهرات ضد نتنياهو: مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في القدس أسفرت عن 7 معتقلين.
في تل أبيب اعتقال 6 أشخاص حاولوا الاعتداء على المتظاهرين. وفق مدار نيوز
عن صفقة ال طائرات F35 للإمارات، نتنياهو يقول: أمس فقط اعطينا موافقتنا على الصفقة.
الرئيس التركي ضد الرئيس الفرنسي، ويقول "ماكرون بحاحة لعلاج نفسي".
56 مليون أمريكي صوتوا حتى الآن، وترمب صوت في فلوريدا.
هآرتس:
آلاف تظاهروا ضد نتنياهو في مختلف أنحاء البلاد، وسبعة معتقلين في تظاهرة القدس.
نتنياهو: لا صحة لإدعاءات جنتس أن صفقة طائرات ال F 35 أخفيت عن المؤسسة العسكرية.
نتنياهو اقترح رفع قيمية المخالفات على عدم الالتزام بإحراءات مواجهة الكورونا.
تحليل: بدلاً من الاستعراضات، اتفاق التطبيع مع السودان يحتاج للمزيد من الحذر.
مقتل إسرائيلي في شجار بين عرب ويهود في الشمال.
معاريف:
آلاف تظاهروا ضد نتنياهو في جميع أنحاء البلاد، واعتقال شخص حاول دهس متظاهرين.
نتنياهو: لم تكن مفاوضات سرّية على صفقة طائرات F 35 للإمارات.
أنباء عن أن السعودية وعُمان سيعلنان قريباً عن التطبيع مع "إسرائيل".
وزارات الصحة والتربية والتعليم: المدارس يمكنها القيام بنشاطات في مواقع مفتوحة.
كورونا "إسرائيل": المرّة الأولى منذ شهور، أقل من 1000حالة كورونا في يوم واحد.
نفتالي بنت يعلن عن نيته المنافسة على رئاسة الحكومة، ويمينا تعلن:" لن ننضم لحكومة مدعومة من يزبك، سنعمل من أجل حكومة برئاسة بنت".
واللا نيوز:
الاحتجاجات في بالفور: آلاف تظاهروا ضد نتنياهو.
طائرات ال F 35 للإمارات: نتنياهو قال: اعطينا موافقتنا بالأمس فقط، وجنتس يقول: نتنياهو كشف عن المفاوضات.
عودة التوقيت الشتوي اعتباراً من اليوم الأحد.
692 حالة كورونا جديدة في ال24 ساعة الماضية، ونسبة الفحوصات الإيجابية 2،6%.
الكشف عن النفق على حدود غزة ، يظهر حجم معضلة الجيش الإسرائيلي أمام جماس.
خلافات داخل القائمة المشتركة على خلفية إلغاء التصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات.
إسرائيل اليوم:
تقديرات إسرائيلية: حل مع السعودية قبيل الانتخابات الأمريكية.
اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع السودان يُمكن من إعادة متسللين سودانين.
كورونا "إسرائيل": كابنيت الكورونا يناقش اليوم رفع قيمة الغرامات، والعودة للتعليم.
في طهران و رام الله غاضبون بسبب اتفاق التطبيع مع السودان.
كان 11 العبرية:
التظاهرات ضد نتنياهو ، سبعة معتقلين في القدس، وستة في تل أبيب.
طائرات F35 للإمارات: نتنياهو: لم تكن مفاوضات، جنتس:المؤسسة الأمنية لم تعلم.
أنباء عن اغتيال قيادي في القاعدة في أفغانستان كان على قائمة الاغتيالات لل FBI.