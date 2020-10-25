تصدرت أنباء اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي محتمل، والتظاهرات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والجدل الإسرائيلي حول صفقة طائرات الـ F35 للإمارات، عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد 25/10/2020.

يديعوت أحرنوت :

كورونا "إسرائيل": كابنيت الكورونا سيقرر بشأن العودة للتعليم، وقلق من إغلاق كامل في القرى العربية.

التظاهرات ضد نتنياهو: مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في القدس أسفرت عن 7 معتقلين.

في تل أبيب اعتقال 6 أشخاص حاولوا الاعتداء على المتظاهرين. وفق مدار نيوز

عن صفقة ال طائرات F35 للإمارات، نتنياهو يقول: أمس فقط اعطينا موافقتنا على الصفقة.

الرئيس التركي ضد الرئيس الفرنسي، ويقول "ماكرون بحاحة لعلاج نفسي".

56 مليون أمريكي صوتوا حتى الآن، وترمب صوت في فلوريدا.

هآرتس:

آلاف تظاهروا ضد نتنياهو في مختلف أنحاء البلاد، وسبعة معتقلين في تظاهرة القدس.

نتنياهو: لا صحة لإدعاءات جنتس أن صفقة طائرات ال F 35 أخفيت عن المؤسسة العسكرية.

نتنياهو اقترح رفع قيمية المخالفات على عدم الالتزام بإحراءات مواجهة الكورونا.

تحليل: بدلاً من الاستعراضات، اتفاق التطبيع مع السودان يحتاج للمزيد من الحذر.

مقتل إسرائيلي في شجار بين عرب ويهود في الشمال.

معاريف:

آلاف تظاهروا ضد نتنياهو في جميع أنحاء البلاد، واعتقال شخص حاول دهس متظاهرين.

نتنياهو: لم تكن مفاوضات سرّية على صفقة طائرات F 35 للإمارات.

أنباء عن أن السعودية وعُمان سيعلنان قريباً عن التطبيع مع "إسرائيل".

وزارات الصحة والتربية والتعليم: المدارس يمكنها القيام بنشاطات في مواقع مفتوحة.

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كورونا "إسرائيل": المرّة الأولى منذ شهور، أقل من 1000حالة كورونا في يوم واحد.

نفتالي بنت يعلن عن نيته المنافسة على رئاسة الحكومة، ويمينا تعلن:" لن ننضم لحكومة مدعومة من يزبك، سنعمل من أجل حكومة برئاسة بنت".

واللا نيوز:

الاحتجاجات في بالفور: آلاف تظاهروا ضد نتنياهو.

طائرات ال F 35 للإمارات: نتنياهو قال: اعطينا موافقتنا بالأمس فقط، وجنتس يقول: نتنياهو كشف عن المفاوضات.

عودة التوقيت الشتوي اعتباراً من اليوم الأحد.

692 حالة كورونا جديدة في ال24 ساعة الماضية، ونسبة الفحوصات الإيجابية 2،6%.

الكشف عن النفق على حدود غزة ، يظهر حجم معضلة الجيش الإسرائيلي أمام جماس.

خلافات داخل القائمة المشتركة على خلفية إلغاء التصويت على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الغواصات.

إسرائيل اليوم:

تقديرات إسرائيلية: حل مع السعودية قبيل الانتخابات الأمريكية.

اتفاق التطبيع الإسرائيلي مع السودان يُمكن من إعادة متسللين سودانين.

كورونا "إسرائيل": كابنيت الكورونا يناقش اليوم رفع قيمة الغرامات، والعودة للتعليم.

في طهران و رام الله غاضبون بسبب اتفاق التطبيع مع السودان.

كان 11 العبرية:

التظاهرات ضد نتنياهو ، سبعة معتقلين في القدس، وستة في تل أبيب.

طائرات F35 للإمارات: نتنياهو: لم تكن مفاوضات، جنتس:المؤسسة الأمنية لم تعلم.

أنباء عن اغتيال قيادي في القاعدة في أفغانستان كان على قائمة الاغتيالات لل FBI.