هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

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تعلن هيئة تطوير بوابة الدرعية عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في (برنامج الدرعية لتطوير حديثي التخرج) وهو برنامج تدريبي معايير عالمية يمتد على مدار (12) شهراً، على النحو التالي:

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المستهدفة:

– حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة واحدة.

– يفضل أن يكون المتقدم من سكان الدرعية أو من لهم صلة بالمنطقة.

التخصصات المستهدفة:

– تخصصات التربية

– التخصصات الإدارية

– تخصصات المالية والمحاسبة

– تخصصات الاتصالات والإعلام والتسويق

– تخصصات العلوم

– تخصصات العلوم الاجتماعية والخدمة الاجتماعية

– تخصصات الآداب

– تخصصات اللغات والترجمة

– التخصصات الهندسية

– تخصصات علوم الحاسب

– تخصصات القانون

المسارات المتخصصة لبرنامج تطوير خريجي الدرعية 2021م:

– التصميم والتطوير

– العمليات

– المالية

– الخدمات المشتركة

– الشؤون القانونية

– الاتصالات والتسويق

– شؤون الأراضي والممتلكات

– الإدارة الاستراتيجية

– الثقافة والتراث.

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نبذة عن البرنامج:

هو برنامج تدريبي بمعايير عالمية يستهدف بشكل خاص حديثي التخرج أو ذوي الخبرة التي لا تزيد عن عام في مجتمع الدرعية، يضم البرنامج خطة تدريبية متميزة وضعت وفقاً لأعلى المعايير وتمتد على مدار (12) شهراً لتمنح المرشحين خبرة مهنية شاملة مبنية على التفوق، كما يتم دعم البرنامج بأنشطة عملية في مختلف الإدارات والأقسام تتيح للمرشحين اكتساب مهارات متنوعة في مجالات عديدة وذلك بهدف تمكينهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل في مجتمع الدرعية.

للإطلاع على فيديو تعريفي عن البرنامج: إضغط هنا

ملاحظات:

– عدد المقاعد (20).

– اختيار المرشحين سيكون الأحد 1442/5/12هـ (الموافق 2020/12/27م).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة النموذج على الرابط: https://bit.ly/3jssuyY ويستمر حتى الأحد 1442/3/22هـ (الموافق 2020/11/8م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

