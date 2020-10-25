واتساب الآن تدعم كتم المحادثات إلى الأبد

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لاشك أن لديك العديد من المحادثات التي تم ضمّك إليها في واتساب رغماً عنك، ولا تودّ الخروج منها مجاملة، لكنك تتجاهلها عبر كتمها. سابقاً كانت أقصى مدة لكتم المحادثات هي سنة، الآن أضافت واتساب خيار الكتم الدائم.

الآن لم يعد هناك خيار الكتم لمدة سنة، لأنه منطقياً من يريد إسكات أحدهم لمدة سنة، فهذا يعني أنه لا يريد الحديث معه إطلاقاً، فما رأيكم باستبدالها بالأبد؟ لذا أصبحت خيارات الكتم هي 8 ساعات (مناسب للموظفين) 1 اسبوع و للأبد.

يذكر أن تطبيق تيليجرام يوفّر منذ سنوات خاصية الكتم للأبد مع خيارات أكثر مثل الكتم لمدة يومين أو لمدة ساعة فقط.

وبدأت واتساب مؤخراً بإرسال هذا التحديث للمستخدمين تدريجياً على أندرويد وآيفون، فإن لم يصلك بعد ينصح بتحديث التطبيق أو الانتظار لفترة قصيرة حتى يصل لكافة المستخدمين للتخلص من الإزعاج إلى الأبد. Source tech-wd





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.