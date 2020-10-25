هواوي تسجل براءة اختراع لهاتف قابل للطي جديد

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شهدنا خلال الأسبوع الماضي تسجيل شركة سامسونج عددًا من براءات الاختراع لهواتف قابلة للطي بتصميم مختلف قليلًا عن النسخ التي أطلقتها الشركة سابقًا؛ وعلى نفس الخطى سجلت المنافسة هواوي براءة اختراع جديدة لهاتف قابل للطي بشكل عمودي أو ما يمكن تشبيهه بهاتف جالكسي Z Flip.

براءة الاختراع الأخيرة تم تسجيلها في وقت سابق لدى المكتب الوطني الصيني للملكية الفكرية تم الموافقة عليها ونشرها أمس الجمعة 23 أكتوبر.

وكما هو ظاهر في الصورة أعلاه يبدو الهاتف مشابه بشكل كبير لجالكسي Z Flip الذي أطلقته سامسونج خلال العام؛ بيد أن الفرق الرئيسي بينهما في التصميم؛ يأتي بكون الشاشة الخارجية في هواوي القابل للطي أكبر من نظيره كما أن الشاشة الداخلية لا تحتوي القطع الدائري المخصص لكاميرا السلفي.

بالنسبة للكاميرا الرئيسية سوف تكون مزدوجة وفقًا لمخطط البراءة وسيملك زوجين من الأزرار على الجانب للتحكم بالصوت أو يمكن تخصيصهما حسب رغبة المستخدم وفي الحهة المقابلة زر التشغيل.

باختصار يمكن القول أن الهاتف هو نسخة هواوي من Z Flip مع إضافة التحسينات اللازمة وإخراج تصميم مغاير مع شاشة داخلية كاملة؛ قد تكون تلميحًا لاحتوائها على كاميرا داخلية أسفلها وتكون بذلك إضافة قوية لفئة الهواتف القابل للطي عموديًا.

ويجدر الإشارة لكون نشر براءة الاختراع جاء عقب إعلان هواوي عن سلسلة Mate 40 الراقية التي تعتبر أخر هواتفها بمعالج كيرين “كيرين 9000″، بسبب العقوبات الأمريكية وحظر تعامل الشركات التقنية ومصنعي أشباه الموصلات معها، مما يعني أننا لن نرى الهاتف حقيقة في وقت قريب على أقل تقدير حتى وإن كان على جدول أعمال الشركة.

Source tech-wd

