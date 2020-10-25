دراسة: قيمة هدر وفقد الغذاء سنوياً في المملكة تصل لـ 40 مليار ريال.. وهذه أبرز أسبابه

︎ :

.



كشفت دراسة، أجراها البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر التابع للمؤسسة العامة للحبوب، أن نسبة هدر الغذاء في المملكة سنوياً 33%، بتكلفة 40 مليار ريال.

وأوضح مدير البرنامج زيد الشبانات، خلال حديثه أمس (السبت) لقناة الإخبارية، أن أرقام الهدر تمت دراستها على أرض الواقع في الميدان.

Advertisements

وبين أن أبرز أسباب الهدر المبالغة في الإسراف، والعادات والتقاليد الاجتماعية التي تنتج عنها المباهاة في المناسبات سواء في المنازل أو قاعات الأفراح.

وأشار إلى أن الأرز يشكل 34% من الأطعمة المهدرة، ومن ثم الخبز بنسبة 31%، مؤكدا عزمهم وضع أنظمة وتشريعات لوضع حد للهدر.

Source akhbaar24.argaam

