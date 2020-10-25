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التسلخات من أكثر الأشياء التي تؤلم الأطفال لذلك نبحث عن علاج التسلخات عند الاطفال بسبب الاسهال ويوجد كثير من الطرق لعلاج الإسهال ولكننا نبحث عن أكثر الطرق فاعلية.

ما هو مفهوم التسلخات وما هي أسبابه

التسلخات ظهور طبقة حمراء على الجلد فيها التهاب وحرقان شديد أثناء المشي أو احتكاك الجسم بالملابس الغير قطنية أو عند زيادة العرق في هذه المناطق الحساسة وأكثر منطقة يظهر فيها هذا التسلخ ما بين الفخذين وتحت الإبط، فمعنى ذلك هو وجود بكتيريا فطريات ضارة على الجلد، والتسلخات تحدث عند كل من الكبار والصغار.

كيفية علاج التسلخات عند الاطفال

يتساءلون بعض الناس عن علاج الفطريات وهل يختلف علاج الأطفال عن علاج الكبار وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال ومن خلال موقع المواطن.

أول علاج للفطريات هو الأخذ بالأسباب وهو تجنب الأعراض إلى أدت إلى ظهور هذه الفطريات أو البكتيريا.

يفضل غسل المكان المصاب جيدًا بالماء الدافئ.

يجب دهن المكان المصاب بالكريم أو بالمرهم لأن ذلك يعمل كمادة مرطبة أو تحمي من زيادة الالتهابات ويساعد على تقليل الاحتكاك للجلد.

أنواع الكريمات التي تستخدم في علاج التسلخات عند الاطفال بسبب الاسهال

يوجد نوعين من هذه الكريمات:

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كريم مضاد للالتهاب في حالة زيادة الالتهابات فقط نستخدم في هذا الحال كريم الكورتيزون بسبب وجود المادة الفعالة تساعد على تخفيف الالتهابات.

كريم المضادة للهستامين وهذه الكريمات في حالة وجود حكة بالإضافة إلى الالتهابات فهذا يؤدي إلى التهاب مزمن بالجلد فلذلك أخذ جرعة زائدة من الكريمات.

بيتاميثازون Biuatamicezron مضاد للالتهابات يخفف من الحكة والتهاب الجلد.

جنتاميسين Gentamicin يعالج الالتهابات ويقضي عليها تماماً فهو مضاد حيوي.

كليوكوينول وهو كريم مضاد للالتهابات والفطريات المسببة للتسلخات.

كريم ميكسدرم هو كريم يعالج التسلخات بشكل نهائي فهو يصلح للكبير والصغير وليس له أي ضرر، هو بمثابة ترطيب للبشرة كما إنه يساعد في التخفيف من الألم والحكة والألم.

بعض أنواع المراهم التي تستخدم في علاج التسلخات عند الاطفال بسبب الاسهال

يوجد مراهم كثيرة لعلاج التسلخات ولكن أفضلها هو:

الكيناكومب هر مرهم يساعد على علاج التسلخات والتهابات الجلد والقضاء على البكتيريا والفطريات بأنواعها لاحتوائه على مادة الكورتيزون.

مرهم بوليدرم يعالج أيضًا التسلخات والتهاب الجلد الناتج عن الفطريات فهو بمثابة مضاد حيوي يقضي عليها.

ميكونازول وهو مرهم مضاد للفطريات يحتوي في مواد تكوينه مضاد حيوي قوي وهو نيومايسين فهو يعالج احمرار الجلد والالتهابات الجلدية من وجود الحساسية بالجسم.

سبب التسلخات عند الاطفال بسبب الإسهال

من الجدير أن نهتم ونحافظ على الأماكن الحساسة لدى الأطفال وخاصةً في أماكن البامبرز فهذه الأماكن يحدث فيها التهاب وتسلخات بسبب الإهمال فيجب علينا المحافظة.

عدم ترك الطفل بالبامبرز لمدة طويلة من الساعات.

كثرة استخدام المناديل المبللة فهي تؤثر على الجلد الحساس لما تحتويه من كحوليات في تركيبها.

عدم استخدام نوع من الحفاظ الغير جيد.

عدم تغير البامبرز مباشرةً بعد عمل الإسهال على طول وهذا ما يسبب تسلخات حادة.

طرق طبيعية تستخدم في علاج التسلخات عند الاطفال

زيت جوز الهند له فوائد كثيرة جدًا حيث يعمل على تخفيف الألم الشديد حيث يوضع نقطتين من الزيت في المكان الملتهب وتقوم الأم بتغيير الحفاض والدهان فهو بمثابة مادة عازلة بين الجلد وبراز الطفل لما فيه من جراثيم وبكتيريا لذلك يجب تغير الحفاض كل ٤:٣ ساعات لا أكثر حتى لا يصاب الطفل بالتسلخات.

خميرة الخبز العادية فهي جميلة جدًا في التخلص من التسلخات الناتجة عن الالتهابات فتقوم الأم بذوبان الخميرة في الماء الدافئ وتقوم بغسيل المكان المصاب بالتسلخات أو بالمقعدة حتى تعمل على تطهير المكان بالفطريات والبكتيريا الموجودة على الجسم.

النشا في علاج التسلخات بسبب الإسهال لها دور في التخلص من أي رطوبة الجلد فهذا يقلل من الحكة بين الجلد والملابس أو الحفاض للطفل وهو من أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من التسلخات.

زيت الزيتون فهو فعال وسحري لذا من الأفضل غسل المنطقة الملتهبة بالتسلخات وتجفيفها بقماشة قطنية ثم ضعي عليها زيت الزيتون ودلكي كويس جدًا.

زبدة الشيا فهذه لها طرق فعالة ومدهشة لاحتوائها على الدهون النباتية فهذه فيها مادة تعمل على تنشيط حركة الدم في الجسم وتعمل على إعادة تكوين الخلايا وتساعد في التخلص نهائياً من التسلخات فهي مضاد حيوي قوي يهاجم الفطريات والبكتريا يا الضارة في المكان الملتهب بالجسم.

حليب الأم من أروع وأسهل المرطبات للجلد فهو يساعد في تخفيف التهابات التسلخات قومي بغسل المنطقة الملتهبة بالماء الدافئ وبعض قطرات الخل وقومي بتجفيفه بقماشة قطنية ثم ضعي بعض قصرات اللبن من ثدي الأم مباشرةً وقومي بتدليكها واستمري بذلك لمدة ثلاث أيام ولا تجدي أثر للتسلخات.

ملحوظة: يفضل ترك الرضيع أو الطفل بدون حفاض لمدة نصف ساعة يومياً حتى يجف مكان الالتهاب والتسلخات ومتابعة تغيير الحفاض باستمرار.

كيف يستخدم كريم سيباميد للاطفال

كريم سيباميد للأطفال كريم للأطفال يحتوي في تركيبه على المادة الفعالة وهي البانثينول فهذا يؤدي ألي ترطيب الجلد وتجعل الجلد له ملمس ناعم يقلل من الالتهابات لذلك يستخدم كعلاج التسلخات للأطفال والرضع فقط.

في الحالات المزمنة من الالتهابات يجب إتباع تعليمات الطبيب.

في الحالات العادية يجب إتباع الخطوات الآتية:

يتم غسل المنطقة المصابة بالالتهاب بالماء الدافئ.

مسح المكان بفوطة ناعمة أو قماش قطن.

تدليك المكان المصاب بالالتهاب بالكريم تدليكاً كويس جدا حتى يمتص الجلد الكريم.

يفضل استخدام الكريم ٣ مرات يومياً بنفس التعليمات السابقة.

Source almowaten

