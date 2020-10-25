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الصمغ العربي من الأعشاب الطبية الذي كان يستخدم قديمًا في علاج الكثير من الأمراض وحاليا يتحدث الكثير عن تجربتي مع الصمغ العربي للقولون ومدى تأثيره وعلاجه.

ما هو الصمغ العربي

هو عبارة عن مادة لزجة يتم استخراجها من شجرة السنط ونبات الأكاسيا وهذا النبات يتميز باحتوائه على مركبات طبيعية وكيميائية مثل الماغنسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، والأملاح المعدنية، كما أنه يحتوي على الكربوهيدرات وسكر الرايبوز، وهذا الصمغ عديم الرائحة، عديم اللون، وطعمه حامض.

الصمغ العربي قابل للذوبان في الماء ولا تذوب في المذيبات العضوية كالكحول.

الصمغ العربي له أكثر من شكل متواجد فيه فيكون على شكل مسحوق، اللبان، أو مكمل غذائي.

يدخل الصمغ العربي في تحضير السوائل مثل المشروبات الغازية، وصناعة الأطعمة، والبخور، ومستحضرات التجميل والبرفان.

أنواع الصمغ العربي

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الصمغ العربي اللبان وهو يدخل في تركيب العديد من الأدوية التي تستخدم في علاج أمراض الصدر المزمنة.

الصمغ العربي الأعشاب وهو عبارة عن منتج طبي تم استخدامه لكي يقلل من البولينا في الدم وبالتالي يحد من الإصابة بالفشل الكلوي.

الصمغ العربية الطلحة وهو يدخل في تكوين العديد من المنتجات الصناعية.

علاج القولون باستخدام الصمغ العربي

يساعد الصمغ العربي في تنظيم عملية الهضم وذلك لاحتوائه على الألياف الطبيعية التي تمنع من الإصابة بالتهاب القولون العصبي، كما أنه يعمل على منع تكون الأورام الخبيثة في الجهاز الهضمي (المعدة والأمعاء والقولون).

يقوم الصمغ العربي بدوره في التخلص من البكتيريا الضارة الموجودة في المعدة، كما أنه يقلل من تكونها مرة أخري، بالإضافة إلى أنه يقلل من إفراز الإنزيمات المسببة لالتهاب القولون، ويستخدم في علاج انتفاخ وتقلص المعدة ويساعد على التخلص منها والشفعلاج انتفاخ وتقلص المعدة ويساعد على التخلص منها والشفاء.

طريقة تناول الصمغ العربي

يتم تحضير مشروب الصمغ العربي وذلك بأخذ ملعقة منه ووضعها في كوب من الماء وتغطية الكوب حتى الصباح ويذوب الصمغ العربي وفى الصباح يتم تقليبه جيدًا ثم شربه على الريق لمدة أسبوعين متواصلين.

طريقة أخرى وذلك بطحن الصمغ العربي في المطحنة الكهربائية حتى يكون مسحوق ونأخذ ملعقة منه ونضعها في كوب من الماء الساخن ونتركه لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ثم يتم شربه على الريق قبل الإفطار ولكن يجب في أخذ الاعتبار عدم تناوله لمن يعاني من التهابات المعدة.

فوائد الصمغ العربي

فوائد الصمغ العربي كثيرة وبمجرد تناولها سوف نذكر من خلال موقع المواطن تجربتي مع الصمغ العربي للقولون.

يساعد في عملية الهضم وذلك لاحتوائه على 98 % من الألياف الطبيعية.

يقلل من مستوى الجلوكوز في الدم لذا يساعد في علاج مرض السكر.

يساعد في تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض.

يحمي من الإصابة بالأمراض والأورام الخبيثة التي تصيب المعدة والأمعاء والقولون.

يساعد في علاج ارتفاع نسبة الحموضة في البول.

يساعد في علاج الفشل الكلوي.

يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم لذا فهو يساعد في علاج آلام المفاصل والعظام.

يساعد الجسم على التخلص من السموم الضارة وذلك أنه يزيد من نسبة الأحماض الدهنية.

يساعد في تكوين الأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.

يساعد في علاج الحروق الجلدية.

يدخل في تصنيع الأدوية التي تساعد في علاج أمراض الصدر.

يساعد في خفض ضغط الدم.

يقلل من الحكة في المنطقة المهبلية.

يمنع تكون الحصوات في الجهاز البولي.

تجربتي مع الصمغ العربي للقولون

تقول إحدى السيدات أنها كانت تعاني من مشكلة التهاب القولون المزمن وقد سمعت عن الصمغ العربي من خلال موسوعة علمية ثم بعد ذلك أنهميقومون بالكثير من الأبحاث عليه في أمريكا وأن لابد من وجود سر في هذا الصمغ العربي فقررت أن تقوم بتجربته وأن ليس لديها شيء لتخسره وعندما قامت بتجربته في البداية شعرت بالراحة كلما شربت منه على عكس الأدوية الكيميائية التي كان يصفها الطبيب والتي كانت تسبب لها الألم واستمرت عليه لمدة شهر وشعرت بالراحة وساعدها على التخلص من آلام القولون.

يحكي الأستاذ أحمد أنه يعاني من مشكلة التهاب القولون وكان دائمًا ما يؤثر على عمله وتسبب له الإحراج إلى أن نصحه أحد أصدقائه في العمل بتجربة الصمغ العربي ثم قام بالبحث على شبكة الإنترنت عنه وما فوائده وقرر أن يقوم بتجربته واستطاع أن يقلل من آلام القولون لديه عندما بدأ في تناوله وظل يتناوله يوميا على الريق قبل الذهاب إلى عمله مما ساعده على القيام بالعمل إلى أن شعر بالشفاء التام بعد مرور شهرين إلى ثلاث شهور.

تقول مدام إيناس أنها تعاني من التهابات القولون واستخدمت العديد من الأدوية الكيميائية والمسكنات إلى أن قررت أن تجرب الصمغ العربي بعد أن سمعت عنه من جارتها وقد بدأت في تجربته وعندما بدأت تناوله شعرت بالراحة وبدأت الآلام تخف تدريجيا ولكن لم ينتهي الألم نهائيا فتقول أنه ربما لم يكن مناسب لحالتها ولكنه أفضل من الأدوية الكيميائية.

أضرار الصمغ العربي

حتى الآن لم يثبت وجود أي أضرار أو آثار جانبية عند تناول الصمغ العربي ولكن الصمغ العربي من أحد الأعشاب الطبية ويجب مراعاة عدم الإفراط في تناولها بالإضافة أنه لا يجب على الحوامل أو المرضعات والأطفال أن يتناولها حتى لا يسبب أي تأثير أو ضرر على صحتهم وذلك بسبب عدم وجود أدله كافيه على مدى تأثيره.

Source almowaten

