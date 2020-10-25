وزارة التعليم توضح شروط إجراء الاختبارات النهائية حضوريًا بالمدارس

شددت على تطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية..
أوضحت وزارة التعليم، شروط إجراء الاختبارات النهائية حضوريًا بالمدارس.
وقالت الوزارة في بيان لها: «يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية حضوريًا للفصل الدراسي الأول، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب».
وشددت الوزارة على «التأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية كافة لأداء الاختبارات في المدارس».
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اعتمادها آلية أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، وتوزيع درجات أعمال السنة.
يأتي ذلك، إشارة إلى موافقة المقام السامي الكريم باستمرار الدراسة عن بُعد لما تبقى من أسابيع الفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ، وتأكيدًا على أهمية قياس وتقويم نواتج التعلم، والعمل على تحسينها بشكل مستمر، بما يتوافق مع تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
وجاء توزيع درجات أعمال السنة كالتالي: اضغط هنا
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